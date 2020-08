Oggi o domani il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi, il sindaco di Oderzo Maria Scardellato e il prefetto Maria Rosaria Laganà stabiliranno quando effettuare la tornata di tamponi ai richiedenti asilo ospitati nell'ex caserma Zanusso, appunto, di Oderzo. Il Piano di Sanità Pubblica varato di recente dall'amministrazione regionale ha dato il via libera ai test, ma l'organizzazione non è semplice. I tecnici dell'Usl ritengono che la situazione nell'opitergino possa essere più tranquilla rispetto al caos scoppiato alle Serena. In quella zona della provincia infatti non si registrano casi di contagio da molto tempo. Ma nessuno, in realtà, sa esattamente come sia la situazione all'interno del centro d'accoglienza. Il timore è che, trovando dei positivi, anche attorno alla Zanusso possa essere necessario realizzare un cordone di sicurezza imponente come quello dispiegato tra Treviso e Casier. E farlo da una parte senza prima alleggerire la presa dall'altra, potrebbe creare problemi organizzativi alle forze dell'ordine. Intanto mercoledì, proprio alle Serena, verranno fatti i tamponi a tutti i richiedenti asilo e operatori. Si parte da 244 positivi, la speranza è che una parte di loro sia tornata negativa. Sarebbe un primo passo positivo verso un ritorno alla normalità. In ogni caso il dispositivo di sicurezza rimarrà intatto fino alla fine del mese.

