Vertice in Provveditorato alle opere per valutare il progetto di smaltimento

FANGHI

MESTRE «Domani (oggi per chi legge, ndr) saremo dal provveditore con tutti gli enti interessati per cercare di far sì che le indicazioni fornite dalla commissione Via siano le più precise possibili e siano rappresentate nel progetto, che ragionevolmente nel mese di febbraio andremo a protocollare e sarà esaminato dal comitato tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche». Ad annunciarlo, ieri, è stato l'amministratore delegato della società Tressetre, Maurizio Boschiero, in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali, presieduta dal senatore dem veneziano Andrea Ferrazzi, a proposito del progetto di ampliamento per innalzamento dell'isola delle Tresse. Operazione che la eleverà di circa un metro, portandola a 12,50 metri sul medio laguna, aprendo possibilità di conferimento per un altro milione di metri cubi di fanghi non pericolosi scavati nei canali e nei rii della città, una volta che saranno stati trasferiti tutti i 520 mila metri cubi della capacità residua ormai in via di raggiungimento. «Potremo coprire le esigenze per un altro anno e mezzo, due. Si consideri che nel 2019 da Provveditorato, Comune e Autorità portuale sono arrivati circa 500 mila metri cubi», ha aggiunto Boschiero ricordando che in taluni casi il provveditore richiede l'analisi suppletiva di fanghi che possono non essere classificati entro la colonna C (la classificazione della pericolosità in base al vecchio Protocollo fanghi che sta per essere sostituito) e che vengono mantenuti entro quattro vasche in calcestruzzo compartimentate nei pressi della banchina. Di questi ultimi, definiti fanghi dubbi perché senza certezze di classificazione mediante la pre caratterizzazione in loco, hanno parlato, in altra audizione, anche Cristian Novello e Cristiano Franzoi, presidente e amministratore delegato di Sifa, la società concessionaria della Regione per la progettazione, costruzione e gestione del Progetto integrato di Fusina (Pif). Oltre che del disinquinamento mediante collettamento delle acque reflue, industriali e di falda, trattamento in piattaforma e scarico in Adriatico, 200 mila metri cubi annui, Sifa si occupa della gestione dei rifiuti e del trattamento dei fanghi entro C e oltre C presso la cassa di colmata Molo Sali, 8 ettari suddivisa in 4 vasche, protetta da un palancolato di ferro e sulla quale vengono conferiti anche fanghi oltre C, in aggiunta agli entro C ed entro B, mentre mai sono stati portati quelli della colonna A. «La Regione è stato sottolineato nell'occasione ha appena trasferito la gestione di questa cassa di colmata all'Autorità portuale, mentre la capacità residua è adesso di circa 400 mila metri cubi, a fronte di quella originaria da 750 mila». In apertura dell'audizione, che si è tenuta al quinto piano di palazzo San Macuto, il senatore Ferrazzi ha ricordato che «già da tempo questa commissione lavora sul Sin di Venezia (che potremmo definire sito di particolare interesse nazionale), su dragaggi, Molo Sali, gestione della cassa di colmata e isola delle Tresse», ricordando anche la ricognizione sul posto del luglio dello scorso anno.

Alvise Sperandio

