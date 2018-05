Vertice in prefettura, collaborazione più serrata tra le forze di polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEPORDENONE Un incontro conoscitivo, nel corso del quale sono stati fissati alcuni obiettivi di sicurezza integrata, da sviluppare nel corso di successive riunioni tecniche, per arrivare a garantire sempre più una maggiore agilità di intervento alle forze di polizia. È questa la sintesi dell'incontro che si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura. Sul tavolo sono finite le questioni relative alla sicurezza in città, in particolare dopo il blitz antidroga concluso con successo il mese scorso al parco Querini, che ha portato...