TRASPORTO PUBBLICO

VENEZIA Presidio delle forze dell'ordine nelle fermate più delicate e affollate del trasporto pubblico locale, a cominciare dal ferry boat, dove nei giorni scorsi si erano verificate liti anche molto concitate. È la novità più evidente del vertice di ieri in Prefettura, che ha visto le organizzazioni sindacali ritirare le procedure di raffreddamento. Da oggi Actv e sindacati cominciano a contrattare sul rilancio estivo. Il tavolo in Prefettura è stato molto utile perché, a parte l'esito della vertenza (abbastanza scontato, dopo la decisione del sindaco di non utilizzare più la cassa integrazione), è stato stabilito l'utilizzo delle forze dell'ordine nei momenti e nei luoghi più critici. Questo perché i dipendenti di Actv, non possono accollarsi il compito e la responsabilità di gestire l'ordine pubblico sugli imbarcaderi e a bordo dei mezzi.

INCONTRO POSITIVO

«È stato un incontro positivo - commenta il direttore generale di Avm, Giovanni Seno - e per tre punti su quattro eravamo tutti d'accordo: chiedere un impegno con Regione e Governo per ottenere ulteriori fondi per il trasporto pubblico locale e far riconoscere la specificità veneziana. E poi c'era la richiesta di maggiore apporto di forze dell'ordine».

Fin qui tutto a posto, ma poi sono arrivati i motivi di non convergenza tra azienda e sindacati, perché ancora non è stato chiarito lo sforzo che sarà chiesto ai lavoratori. Si parla certamente di una maggiore flessibilità su ferie e sulla turnistica, ma da parte dei sindacati è prevalso il desiderio di andare a vedere le carte per poi eventualmente contestare singoli aspetti.

«Dai primi di giugno riprenderemo un servizio più completo - aggiunge Seno - e questo sacrificio che fa l'azienda nell'accollarsi una perdita consistente deve trovare corrispondenza nella disponibilità dei lavoratori a capire che 2020 e 2021 saranno esercizi delicatissimi, per cui servirà la disponibilità di tutti per mettere da parte usi e costumi della nostra forza lavoro e comprendere che bisogna essere flessibili».

FLESSIBILITÀ

Flessibilità è la parola d'ordine e oggi ci sarà un incontro con le segreterie sindacali per discuterne.

«Mi riferisco alla flessibilità su ferie, organizzazione del lavoro e turnistica - puntualizza Seno - cose stratificate negli anni che sano parte delle consuetudini del personale ma sono cose costose e possibili in tempi diversi e passati. Certamente per il 2020 non assumeremo stagionali e se vorremo dare un servizio ai cittadini dovremo concentrare le risorse là dove servono. Mi auguro che nel 2021 si possa tornare ad assumere, perché vorrebbe dire che son tornati i turisti, ma al momento non ci sono le condizioni per poterlo dire. Il servizio - conclude il direttore di Avm - sarà simile a quello invernale, ma il piano è di concentrare le risorse dove servono».

Ergo, non ci sarà la frequenza senza la grande affluenza e quindi la comodità non sarà certo quella del 2019.

I COMMENTI

Tra i sindacati, i più scettici a ritirare le procedure sono stati Cgil e Ugl. «Siamo pronti - dice Sebastiano Costalonga, Ugl - nel caso in cui non ci saranno risposte dall'azienda di andare anche da soli in vertenza. Il timore è che la flessibilità chiesta sia eccessiva».

Esulta il Pd: «Per settimane abbiamo richiamato l'amministrazione alle sue responsabilità, finalmente anche il sindaco ha preso atto che quanto denunciato riguardo al caos nel trasporto pubblico era più che fondato».

Michele Fullin

