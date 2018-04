Vertice con l'assessore e interventi risolutivi durante la pausa estiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOPORDENONE Dell'agitazione dei residenti in via Mazzini per il disturbo arrecato dagli spettacoli nell'ex cinema Capitol, ne sono perfettamente consapevoli sia l'amministrazione comunale sia i gestori del contenitore culturale. E, contrariamente a quanto pensano i condomini, che si sentono abbandonati e senza risposte, assicurano che stanno valutando come intervenire, per risolvere la situazione.L'ASSESSORE«Non credevo che il problema fosse così sentito - ha ammesso l'assessore alle attività commerciali, Emanuele Loperfido -. Ma...