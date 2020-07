RUSPE IN ARRIVO

SEDICO Un nuovo e imponente intervento sarà realizzato in comune di Sedico dove tuttora la Regione ha in corso diversi lavori. Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin. La nuova progettazione (relativamente alla quale anche ieri mattina c'è stato un incontro con i tecnici del Genio civile e i progettisti) ha definito sulla base di approfondite valutazioni idrauliche gli ulteriori interventi necessari per il consolidamento delle difese spondali e la ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra Seghe di Villa e Bribanet.

IL DETTAGLIO

«Abbiamo recentemente finanziato spiega l'assessore bellunese - ulteriori opere per tre milioni di euro per completare la sistemazione delle difese idrauliche ricadenti all'interno del tratto del torrente Cordevole compreso tra la località Seghe di Villa e la confluenza con il fiume Piave a Bribanet. Questo nell'ambito di una progettualità complessiva che ci ha visto stanziare 17 milioni di euro per sei cantieri sul Cordevole a cavallo dei comuni di Sedico e Sospirolo». In particolare sono previsti il prolungamento e il consolidamento della protezione spondale in sinistra idrografica in località Seghe di Villa attraverso la sottofondazione dell'esistente e il suo prolungamento. Si procederà inoltre alla realizzazione di opportuni pennelli longitudinali di circa 20 metri di lunghezza (ed emergenti circa 50-70 centimetri dal fondo) che serviranno ad allontanare l'azione erosiva della corrente. Sempre in sinistra idrografica è previsto anche un intervento per il consolidamento delle difese spondali a monte e a valle del ponte di Bribano. Il consolidamento avverrà mediante l'adeguamento delle sommità arginali. Inoltre si prevede la realizzazione anche in questo tratto di pennelli longitudinali, questa volta a valle del ponte, per la protezione del piede.

LA PREVISIONE

«Completati gli ultimi dettagli progettuali annuncia dunque al riguardo Bottacin - procederemo quindi, entro settembre, alla contrattualizzazione dell'appalto. A Seghe di Villa stiamo nel frattempo procedendo anche con un piccolo ma prezioso cantiere per il consolidamento spondale attraverso tratti di arginatura di tipo semirigido in gabbioni per una lunghezza complessiva di circa cento metri. L'intervento si è reso necessario a seguito di un'estesa erosione. Per poter realizzare questo lavoro abbiamo recuperato 200 mila euro che ci consentiranno di procedere con un immediato intervento che contiamo di completare entro il mese di settembre». Tutti questi progetti si aggiungono a quelli già avviati, completati o in programma anche nelle zone di Ponte Mas, Seghe di Villa, Bribanet, nei pressi della traversa Montedison, a Sass Muss, Prà Cappello. «Si tratta ricorda Bottacin - di tanti lavori che stanno dando un nuovo volto e maggior sicurezza al territorio».

Egidio Pasuch

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA