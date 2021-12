VERSO NATALE

VENEZIA Nei giorni di risalita dei contagi, le parrocchie si stanno organizzando per celebrare solennemente le messe di Natale. L'anno scorso, si ricorderà, c'era il coprifuoco per cui la messa di mezzanotte era stata cancellata. Qualcuno aveva anticipato la funzione alle 20, altri avevano rinunciato del tutto concentrandosi sul 25. Quest'anno limiti non ce ne sono, per cui la tradizione può essere ristabilita, ma non mancano i dubbi tra chi teme assembramenti o contatti ravvicinati con non vaccinati. Che fare, dunque? Dalla diocesi viene ricordato che «è fatto obbligo di rispettare la capienza massima, d'indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale», oltre a tutte altre regole relative, per esempio, alla distribuzione della comunione. Com'è noto per andare a messa non è necessario avere il green pass.

Molte parrocchie, durante la pandemia, si sono organizzate con volontari alle porte a misurare la febbre e offrire il gel disinfettante per le mani a chi accede, ma la sensazione è che questo servizio ormai sia rimasto attivo solo nelle comunità più strutturate. «Nella messa di mezzanotte diventa difficile lasciare aperte le porte per il ricambio dell'aria, visto che le temperature sono da pieno inverno. Il rischio è che tra veglia e messa la gente si accalchi anche per due ore», spiega una volontaria di lungo corso. Dal canto suo, il patriarca Francesco Moraglia ha fatto sapere che venerdì sera celebrerà in basilica a San Marco alle 21, confermando l'anticipo dell'orario, rispetto alle 24, che a dire il vero era già in uso per la notte di Natale ancora prima che irrompesse la pandemia.

Moraglia ha comunicato che alle 15 del 25 andrà a celebrare riservatamente per gli ospiti, gli operatori e i volontari della mensa-dormitorio Papa Francesco di Marghera. Come consuetudine, il giorno di Natale le mense per i poveri cureranno il pranzo e la cena, sia per quanto riguarda il menù che per il momento di festa: l'iniziativa riguarderà casa San Giuseppe alle Muneghette, a Venezia, Ca' Letizia della San Vincenzo e il refettorio dei frati cappuccini a Mestre e, appunto, la Papa Francesco di Marghera. A ciascun ospite sarà donato un kit per l'igiene personale e uno dei 250 panettoni che domani saranno consegnati alla Caritas dall'Associazione Panificatori e che sono destinati anche ai detenuti nelle carceri e agli ospiti della Casa famiglia San Pio X per donne in difficoltà coi loro bambini. La messa a Marghera il giorno di Natale farà il paio col gesto che il patriarca ha riservato giovedì scorso a San Marco ai poveri del centro storico, invitati a visitare la cattedrale in un momento tutto per loro, per godere della bellezza dei mosaici e dei marmi e del clima di spiritualità e, poi, a cenare insieme in Seminario con lo scambio degli auguri. «La notte di Natale è questo: guardarsi nel cuore ha affermato Moraglia . Guardando nel proprio cuore ognuno di noi può riconoscere che ha delle ragioni e dei torti, dei buoni e dei cattivi pensieri, qualcosa per cui dobbiamo perdonare gli altri e qualcosa per cui dobbiamo noi chiedere perdono agli altri. Natale è questo sguardo lucido e onesto, che mette dinanzi a tutto la verità di sé e la cura degli altri».(A.Spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA