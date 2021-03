VERSO LE VACANZE

SAN MICHELE Spiagge libere prenotabili online. Al mare senza assembramenti, dopo l'esperienza della scorsa stagione anche quest'anno nei tratti di arenile libero si accederà attraverso prenotazione con delle piattaforme online. Le aree non in concessione verranno delimitate e avranno dei picchetti in legno che corrisponderanno ai posti disponibili, tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria. In questo modo verrà garantito il distanziamento sociale necessario per contenere la diffusione del virus e al tempo stesso la tracciabilità degli ospiti presenti.

A ripetere l'esperienza dello scorso anno sarà la spiaggia di Bibione, come ha anticipato il sindaco Pasqualino Codognotto, presidente della Conferenza dei sindaci della costa veneta che ha lanciato anche la necessità di un sistema condiviso su tutto il litorale. «La nostra spiaggia annuncia Codognotto ripeterà l'esperienza dello scorso anno, credo che questo sia l'unico modo per evitare resse, possibili disagi e un posto in spiaggia a tutti in assoluta sicurezza. L'esperienza dello scorso anno ha dato dei buoni riscontri, per quanto ci riguarda la ripeteremo. Aggiungo che su questo fronte ritengo necessaria anche una condivisione su tutto il litorale, appena possibile avvieremo un confronto in una delle prossime riunioni della conferenza dei sindaci propri per avere una linea d'azione comune tra le varie località».

LITORALE

Anche perché il sistema di prenotazione delle spiagge libere verrà ripetuto anche a Eraclea mare e con molta probabilità anche a Cavallino-Treporti. Ma l'applicazione che segnalerà i posti disponibili nelle spiagge libere verrà usata anche a Jesolo, dove si sta studiando anche la possibilità di introdurre la presenza di steward per vigilare sull'effettivo distanziamento evitando assembramenti sulla battigia. Al vaglio anche la possibilità di perfezionare l'applicazione che consiglierà i tratti con meno presenze. La questione è stata discussa martedì scorso durante la riunione della consulta del turismo tra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Ad essere ribadite sono state le strategie per garantire la fruibilità della spiaggia in sicurezza. Riconfermate, dunque, le aree libere in concessione al Comune che saranno gestite dalla Jesolo Turismo Spa. L'accesso agli spazi della spiaggia del faro, piazza Brescia e foce Piave potrà avvenire tramite prenotazione mediante Jbeach app. E lo stesso accadrà per le aree libere presenti all'interno dei consorzi. In ogni caso il sistema sarà migliorato con l'obiettivo di correggere i difetti riscontrati nell'utilizzo da parte degli utenti e potenziato con nuove funzionalità come una mappa interattiva del litorale per offrire un metodo di selezione del posto spiaggia più intuitivo. «Ci sembra una buona soluzione spiega Alberto Maschio, presidente dell'associazione jesolana albergatori quello della prenotazione online delle aree di spiaggia libera, utile soprattutto ad evitare resse e a garantire maggiore ordine sull'arenile. Lo scorso anno si è registrata qualche difficoltà, l'impegno è di perfezionare il sistema».

GLI SPAZI

Al vaglio anche la possibilità di allungare le concessioni di una fila verso la battigia per recuperare i posti persi per garantire un aumento delle distanze tra ombrelloni. Sempre sulla spiaggia di Jesolo è stata confermata la possibilità di effettuare la somministrazione direttamente sotto l'ombrellone. Fondamentali per la riuscita del progetto saranno le indicazioni e le prescrizioni dell'Ulss4 con la quale sarà avviato un dialogo nelle prossime settimane. «Per noi è fondamentale confermare questo servizio conclude Maschio e se possibile aumentarne anche la qualità. Si tratta di un servizio che viene fatto in tutto il mondo e che ci viene chiesto dagli ospiti».

Giuseppe Babbo

