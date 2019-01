CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO LE URNEPORDENONE Tra gli appuntamenti elettorali dell'anno appena cominciato non ci saranno soltanto le elezioni europee che - a livello nazionale - stanno già tenendo banco. Ci sarà anche una corsa alle urne tutta locale che interesserà, nel Friuli occidentale, sedici amministrazioni comunali. Si tratta di diversi municipi di piccoli centri montani e di qualche centro più grande: solo il comune di Porcia (per altro unico in Regione sui 118 Comuni chiamati al voto) supera i quindicimila residenti e quindi in ipotesi sarà possibile...