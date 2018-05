Verso le prime confessioni Mance del 20-25% in nero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Potrebbero arrivare presto le prime ammissioni da parte di alcuni degli indagati per la contestata frode fiscale delle vetrerie, i quali sarebbero pronti a fare anche i nomi dei destinatari di gran parte dei fondi neri, ovvero portieri e intermediari in grado di inviare nei loro negozi una serie di ricchi clienti, in cambio di percentuali stellari, oscillanti tra il 20 e il 25 per cento: ovvero, in alcuni casi, mance attorno ai 5-7 mila euro, a fronte di lampadari da 20-25 mila euro, acquistati da sceicchi, miliardari cinesi...