VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA È vicinissimo l'accordo ufficiale tra il sindaco Luigi Brugnaro e la Lega per le elezioni comunali. A parole sarebbe tutto fatto, mancherebbe la ratifica. Un tandem che rafforzerebbe la posizione del primo cittadino uscente e la sua aspirazione ad essere rieletto già al primo turno. Fonti molto ben accreditate all'interno dei Fucsia come del partito di Salvini danno per imminente la firma dell'intesa che vedrebbe riconosciuta la carica di vicesindaco al commissario provinciale della Lega Andrea Tomaello e, probabilmente, un paio di assessorati si dice Commercio e Sicurezza, ma in ballo potrebbe entrare anche il Sociale se Simone Venturini facesse il salto in Regione e la presidenza di un paio di Municipalità (Mestre la prima richiesta). Da ambo i fronti, com'è normale che sia, va in scena il gioco delle parti.

LE POSIZIONI

Se qualche esponente vicino al sindaco frena «vediamo anche il risultato in Emilia Romagna» Tomaello si schernisce, ma nell'argomentare pronuncia una frase che è un messaggio: «Con Brugnaro ci siamo visti il 20 gennaio. Sul tavolo abbiamo messo i nostri punti. Vorremmo chiudere questa settimana, altrimenti noi partiamo con un nostro candidato». Che semplicemente non esiste o almeno sarebbe un nome di bandiera usato per fare pressioni sul sindaco. Strategie, ma intanto un altro segnale di avvicinamento è il commento che Tomaello fa della proposta lanciata da Brugnaro di concedere la cittadinanza alla senatrice Liliana Segre: «In questo momento Segre è un simbolo riconosciuto. Darle la cittadinanza non è per me un problema».

STRATEGIE

Se L'obiettivo di Brugnaro è sbaragliare la concorrenza al primo turno, quello della Lega è andare al governo della città con quel peso specifico in Giunta che oggi non ha e con la forza dei numeri in Consiglio comunale che, in caso, potrebbero mettere in difficoltà la maggioranza. Il sindaco è già in piena campagna elettorale e dopo il Punto comune di Mestre ha aperto quello di Zelarino e nei prossimi giorni inaugurerà quello di Venezia, a Rialto.

CENTROSINISTRA

Intanto il centrosinistra dialoga, s'incontra, ma ancora non trova la quadra. Le forze della coalizione sono molte e si sono date il termine di fine mese per capire come arrivare alla scelta del candidato: se facendo le primarie, un tempo considerate lo strumento di partecipazione per antonomasia e oggi sempre più spesso bollate come divisive, oppure se lanciando un profilo condiviso. Il nome più gettonato è quello del rettore uscente di Ca' Foscari Michele Bugliesi, ma laa sinistra notoriamente gli preferirebbe Gianfranco Bettin. Insomma, non a tutti piace il rettore, ritenuto uomo di apparato. «Il valore fondamentale è stare uniti avverte sibillino il deputato dem Nicola Pellicani poi vediamo tutto il resto». Intanto ieri Bugliesi ha incontrato il Gruppo XXV aprile alla Bragora. Un incontro che l stesso Bugliesi ha chiesto si tenesse a porte chiuse.

Alvise Sperandio

