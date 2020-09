VERSO LA RIPARTENZA

MESTRE «Non siamo sicuri di niente. Sarà difficile mantenere tutte queste misure di sicurezza, ma in ogni caso siamo convinti che se ci dovessero essere nuovi casi di contagio, la scuola rimarrà aperta lo stesso perché è già rimasta chiusa per troppo tempo e non si può chiudere tutto un'altra volta».

Eleonora e Raffaele stanno per iniziare rispettivamente il terzo ed il quinto anno di liceo al Giordano Bruno. Ieri a Libro contro libro - il mercatino dei testi scolastici usati che da oltre dieci anni si tiene a Mestre anticipando di fatto l'avvio dell'anno scolastico - e sono riusciti a vendere quasi tutti i vecchi libri che non servono più. E, tra i tanti studenti in mascherina che andavano in cerca di vendere o acquistare i libri mancanti risparmiando delle belle somme di denaro, nell'auditorium del Palaplip di Carpenedo si respirava comunque un'aria di ritorno alla normalità. Anche se in mezzo a tante incognite.

La mamma di Carlo Alberto e di Beatrice cerca i testi di greco e di latino per la figlia più grande che frequenta il liceo Foscarini, più altri testi per il liceo scientifico e per le scuole medie, mentre i due figli più piccoli vendono due dizionari, uno di italiano l'altro di tedesco e un testo di matematica di terza media. «Avere tre figli che vanno a scuola costa osserva la mamma -. Questo mercatino è indubbiamente un aiuto alle famiglie come la mia». Libro contro libro resterà aperto ancora fino a domani, giovedì 3 settembre, in via San Donà 195, offrendo la possibilità di far incontrare la domanda di chi cerca libri di scuola media e superiore a metà prezzo, con l'offerta di chi quei testi ancora li possiede ma non li usa più.

Giunto all'undicesima edizione, quest'anno anche il mercatino ha dovuto adeguarsi alle norme anti-Covid, pertanto tutti i ragazzi ed i genitori presenti devono entrare scaglionati e seguire un percorso predefinito, igienizzare le mani, indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza, mentre fino al momento del loro passaggio di mano i testi scolastici possono essere toccati solo da chi li vende. Ad accomunare tutti, chi compra e chi vende, c'è la grande confusione ed incertezza circa le modalità di avvio del prossimo imminente anno scolastico. «Dopo sei mesi di stop per gli studenti ed i professori sarà molto importante ritornare in classe osserva Carlo , ma non condivido alcune tra le misure di sicurezza che saranno adottate in aula, come quelle dei banchi a rotelle e più piccoli che non servono a nulla, di certo non ad aumentare la distanza tra le persone». «Sono un po' pessimista dice Maria Giulia - perché ora la scuola riaprirà, ma non credo che durerà a lungo perché penso che torneremo presto in lockdown e alla didattica a distanza». «Se dai i banchi con le rotelle a degli adolescenti li useranno per fare gli autoscontri» pronostica Miriam, mentre tra i ragazzi che offrono o sono in cerca di testi usati, sono davvero pochi quelli che rimpiangono la didattica a distanza. «É stata un'esperienza disastrosa perché la scuola non erano assolutamente organizzata per questa modalità di insegnamento - ricorda Eleonora -. Questo ha avuto l'effetto di velocizzare il programma, lasciando però indietro molte sue parti che ora dovremo recuperare con dei corsi appositi, ma non sarà affatto semplice».

«Non è stata una bella esperienza spiega Rosa che ieri al Palaplip si è sbarazzata di quasi tutti i vecchi volumi usati al Franchetti -. All'inizio abbiamo avuto difficoltà perché molte cose dovevamo farle a casa da soli e i professori non erano abituati alla modalità on line, che non potrà mai sostituire la lezione frontale». «Molti professori erano del tutto incapaci di spiegare la loro materia via web - sostiene Anna che sta per iniziare il quarto anno al liceo artistico Marco Polo per cui spesso non riuscivamo a capire nulla e molti miei compagni di classe sono stati rimandati. Se quest'anno dovesse ripartire la didattica a distanza penso che mi ritirerò».

Paolo Guidone

