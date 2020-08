VERSO LA RIAPERTURA

VENEZIA Poco più di un mese alla riapertura delle scuole. Il 14 settembre gli studenti torneranno in classe. E i vari istituti scolastici dovranno essere adeguati alle normative Covid. I lavori sono in corso: per le circa 170 scuole veneziane, Comune e Città metropolitana hanno stanziato due milioni e mezzo. Ma nel mondo della scuola c'è una certa preoccupazione, si teme che le strutture non saranno pronte in tempo, anche perché le nuove regole dettate dall'emergenza sanitaria devono essere applicate a realtà che, in molti casi, avevano già le loro carenze irrisolte.

LA POLEMICA

E in questo clima da campagna elettorale c'è chi polemizza. In particolare il Movimento 5 Stelle. La consigliera comunale Elena La Rocca annuncia un'interrogazione, mentre la senatrice Orietta Vanin attacca: «Il sindaco Luigi Brugnaro non è trasparente. Spetta a Comune e Città metropolitana la manutenzione degli edifici scolastici. Ma qui non è stato spiegato come è stata organizzata la verifica degli spazi, come si pianificheranno i servizi: dai trasporti alla mensa. La nostra proposta è di costituire in ogni Comune una commissione speciale, aperta ai rappresentanti dei genitori, dove raccogliere le istanze e condividere le scelte».

Polemica anche la replica dell'assessore alle Politiche educative, Paolo Romor: «Per la riapertura delle scuole la senatrice Vanin farebbe bene a preoccuparsi dell'operato della ministra Azzolina, che fin dall'inizio del lockdown ha brillato nella politica dell'armiamoci e partite». Nel merito, l'assessore spiega come sia stata avviata, in queste settimane, un'«intensa e proficua collaborazione con i dirigenti scolastici, a cui per legge spetta l'organizzazione del servizio. Su indicazione del sindaco Brugnaro, sono già stati svolti, dai tecnici dei Lavori pubblici, numerosi incontri con ciascuno dei 18 dirigenti cui fanno rifermento i 90 immobili scolastici di proprietà del Comune (per elementari e medie). Altrettanto è stato fatto da parte dei tecnici della Città Metropolitana, proprietaria degli 80 edifici delle scuole superiori, con i 32 dirigenti scolastici competenti».

Ebbene, i dirigenti hanno indicato gli interventi e le opere di edilizia necessarie per riaprire a settembre. «Un'elencazione minuziosa - precisa Romor - che è stata raccolta, scuola per scuola, dai nostri uffici che hanno immediatamente dato il via ai lavori per 2,5 milioni di euro circa, tra Comune e Città metropolitana, che sono già in corso e in alcuni casi addirittura conclusi». L'assessore cita i «blocchi alle finestre per limitare l'apertura verso l'interno ed ampliare lo spazio a disposizione dei banchi», l'«abbattimento di muri o separazioni varie», la «creazione di camminamenti nei giardini per utilizzare ingressi desueti, ma che ora tornano utili per differenziare i flussi in fase di entrata o uscita». Quanto alla trasparenza invocata dalla Vanin, Romor replica piccato: «Stupisce che un senatore, nel momento in cui vuole occuparsi di scuole, dimostri di non sapere che il coinvolgimento dei genitori avviene a livello di consiglio di istituto: l'idea che siano invece i sindaci a coinvolgere i genitori nelle scelte gestionali porterebbe i primi cittadini a intromettersi a sproposito nell'autonomia scolastica».

R. Br.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA