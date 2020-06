VERSO LA NORMALITÁ

MERLARA/MONSELICE Le due case di riposo della Bassa padovana più colpite dal Covid-19, quella di Merlara e quella di Monselice, stanno tornando alla normalità. Ma sarà una nuova normalità fatta di precauzioni, visite contingentate e appositi spazi in cui confinare eventuali positivi, se il virus dovesse ripresentarsi. In entrambe le strutture il nemico invisibile ha portato con sé 31 anziani, a cui si sono aggiunti poi altri decessi non legati all'epidemia: un bilancio terribile con cui è difficile fare i conti, soprattutto a livello emotivo, ma nelle due residenze per anziani ormai Covid-free c'è la voglia di guardare avanti. Con determinazione e cautela, per scongiurare un nuovo incubo coronavirus.

A TU PER TU

Nonostante da lunedì siano permesse le visite dei familiari a tu per tu, il pensionato di Merlara ha preferito mantenere la barriera fisica di una vetrata tra gli ospiti e le loro famiglie. «Sono molti i familiari che ci chiedono di far visita ai loro cari, vorrebbero vederli senza filtri ma resistono spiega la presidente Roberta Meneghetti perché sanno che dopo tutto quello che abbiamo passato non possiamo correre il rischio di un ritorno del virus. Domani (oggi, ndr) faremo il punto della situazione per valutare se e quando riaprire alle visite senza vetro. I familiari comunque si sono dimostrati comprensivi e collaborativi, oltre che perfettamente consapevoli della fragilità di chi vive in questa struttura». Come non esserlo, del resto, dopo le 31 croci piantate negli ultimi tre mesi? A ricordarlo sono i tanti, troppi letti vuoti. L'8 marzo, il giorno in cui è stato scoperto il primo caso di positività, gli anziani erano 73, di cui 63 positivi. Oggi ne rimangono soltanto 39, di cui uno ricoverato all'ospedale di Schiavonia ma fortunatamente negativo al Covid-19. I nonni guerrieri che sono sopravvissuti, ormai sono tutti guariti. La residenza Scarmignan ha vinto la sua battaglia contro il virus, fatta di due mesi di lockdown, appelli rivolti alle autorità, infermieri dell'Esercito rimasti in servizio per venti giorni alleviando il carico di lavoro dei dipendenti visto che 24 colleghi su 45 erano in quarantena.

Adesso che dentro al pensionato tutti gli ospiti si sono negativizzati, la struttura può tornare ad accogliere nuovi anziani. Ogni nuovo accesso dovrà rispettare i protocolli previsti dalla Regione. La Scarmignan ha già ricevuto alcune richieste di accesso. Tuttavia anche su questo fronte per il momento prevale la linea della cautela e nessun iter è stato ancora avviato. «Per la settimana prossima contiamo di muoverci anche in questa direzione», assicura la presidente, fiduciosa in una ripresa economica. Gli ospiti quasi dimezzati pesano infatti anche sui bilanci del pensionato, che deve fare i conti con costi fissi impossibili da contenere. L'obiettivo è raggiungere quota 60 posti letto occupati: una cifra che sarebbe il punto di equilibrio tra la tenuta economica e il rispetto dei protocolli di sicurezza.

L'EMERGENZA

Anche il Centro servizi per anziani di Monselice sta lentamente tornando alla quotidianità, dopo aver finalmente sconfitto il virus. Su 160 ospiti, quasi tutti contagiati, oggi ne rimangono 112 ma non tutti sono morti di Covid o con il Covid: nella casa di riposo di via Garibaldi il virus si è portato via 31 anziani. Da lunedì scorso è terminato il mandato del dottor Francesco Lunghi, ex sindaco di Monselice, che era stato nominato commissario straordinario e che in quanto tale era stato incaricato di coordinare le attività di gestione dell'emergenza. L'esperienza ha però insegnato tanto e, dato che il virus potrebbe ripresentarsi, la struttura ha deciso di mantenere un'area di isolamento in cui confinare eventuali nuovi casi.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA