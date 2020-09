VERSO LA NORMALITÀ

BELLUNO Lavori a pieno ritmo ieri nei comuni colpiti dal maltempo. A San Vito di Cadore, dove era saltato l'acquedotto, i tecnici hanno raddoppiato il by pass così da garantire un maggior afflusso idrico alle case di San Vito. «Sono state centinaia le telefonate arrivate in Comune -assicura il sindaco Franco De Bon- i tecnici hanno lavorato senza sosta per ridare il servizio, il serbatoio si sta riempiendo e così pure la rete». Ad Alleghe dove il lago era arrivato a 5 centimetri dall'esondare il livello è sceso di 70 centimetri, e si sta intervenendo nei punti in cui ci sono stati danni.

SAN VITO DI CADORE

Le operazioni in emergenza di Bim Gsp per normalizzare l'erogazione idrica a San Vito si protrarranno per tutta la giornata di oggi, come ha fatto sapere ieri la società con una nota. Due gli interventi messi in atto dai tecnici del Pronto Intervento, sul posto già sabato tardo pomeriggio: il primo, eseguito domenica pomeriggio e concluso a notte inoltrata, ha consentito la posa di un bypass, grazie al quale è stato possibile ripristinare l'erogazione a buona parte del centro cittadino. Il secondo, ieri, riguarda il serbatoio e la linea di distribuzione che garantisce l'erogazione a via Belvedere, unica zona rimasta senz'acqua. A garantire acqua potabile, da domenica, anche l'autobotte di Gsp stazionata in piazza Serantoni. Spiegano da Bim Gsp: «Sono stati necessari tre sopralluoghi per definire tempestivamente il da farsi e domenica nel primo pomeriggio si è proceduto a distanza di poche ore e in piena sicurezza, con la realizzazione del by-pass che ha riportato l'acqua, tra la notte di domenica e lunedì, a buona parte del centro cittadino». Nei prossimi giorni, di concerto con gli enti preposti, Bim Gsp si attiverà per la pianificazione delle azioni necessarie alla messa in sicurezza definitiva dell'area, dell'alveo e della tratta acquedottistica.

CADORE

Sul fronte di Cancia è salito il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi con i tecnici della Difesa del Suolo per un sopralluogo ieri mattina. Bortoluzzi: «Si deve partire al più presto con l'intervento di svuotamento del primo vascone, che è quasi completamente pieno». Operazione che richiederà almeno una settimana per togliere tutto il materiale. A Peaio di Vodo di Cadore le ruspe stanno già lavorando, sul posto intervengono i Servizi Forestali Regionali. «Fortunatamente i danni sono stati contenuti, -assicura Bortoluzzi- ma solo perché negli anni sono state fatte opere di prevenzione». Emergenza idrica anche a Lorenzago, sabato per un guasto in località via della Sega alla condotta di adduzione che alimenta il serbatoio da cui dipende tutto il centro cittadino. Tempestivo l'intervento di Bim Gsp, che ha attivato subito i serbatoi ausiliari e garantito con continuità l'erogazione idrica all'utenza collegata. La riparazione è stata eseguita in poche ore nella mattinata di domenica.

ALLEGHE

«Il lago è sceso di 70 centimetri - spiegava ieri il sindaco Danilo De Tonui - ha cominciato a piovigginare questa sera ma le previsioni davano 10 centimetri di acqua. Ora è pulito, il materiale che c'era in superficie non era altro che corteccia e materiale dell'esbosco che è precipitato a valle e che tra la notte e questa mattina è andato fuori. Per i danni abbiamo avuto un problema al Parco avventura per un rio, ma stiamo già sistemando con intervento di somma urgenza».

Giuditta Bolzonello

