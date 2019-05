VERSO I MONDIALI CORTINA (mdib) Appena si scioglierà la neve in montagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO I MONDIALICORTINA (mdib) Appena si scioglierà la neve in montagna riapriranno i cantieri per completare l'ammodernamento di alcune piste da sci e impianti di risalita, con la costruzione di nuove strutture, in vista dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Sulla Tofana si completerà la nuova pista Vertigine, per le gare maschili, già testata a marzo con i campionati italiani assoluti. Sarà rimodellato il nuovo traguardo di Rumerlo, fatto l'anno scorso e già usato a gennaio per le gare di Coppa del mondo. Sarà ripresa la...