Vernelli: «Scrivo la mozione di sfiducia, conviene a tutti»

LE AZIONIROVIGO In consiglio comunale si avvicina la mozione di sfiducia nei confronti di Massimo Bergamin. A offrirsi volontario per scrivere e presentare il documento in aula nel più breve tempo possibile è Ivaldo Vernelli, visto che pare sempre più certo il sindaco non abbia intenzione di venire incontro alle richieste della maggioranza, ovvero di dimettersi autonomamente senza alcun intervento dei consiglieri.«Oggi riflettevo su una cosa molto importante - spiega il coordinatore comunale di Italia in Comune e consigliere a Palazzo...