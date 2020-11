VERIFICHE

CHIOGGIA Alla fine sono arrivate anche le sanzioni: due bar del centro cittadino sono stati multati per violazione del Dpcm, nello specifico la norma che vieta gli assembramenti, e per violazione dell'ordinanza sindacale che vieta la presenza di più di due persone a tavolino. I controlli sono stati eseguiti nel fine settimana dalla polizia locale e rappresentano, in qualche modo, la risposta alle rimostranze degli esercenti e ristoratori che avevano criticato la stretta imposta dal sindaco, Alessandro Ferro, alle presenze nei bar, soprattutto negli orari dell'immancabile aperitivo. La protesta, in realtà, era partita ancor prima, con una manifestazione di piazza la sera del 29 ottobre contro le misure decise, pochi giorni prima, dal Governo, una per tutte, la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. L'8 novembre il sindaco, allarmato dal continuo crescere dei casi di positività, aveva emesso la sua ordinanza che disponeva la chiusura dei distributori automatici di cibo e bevande dopo le 22 e, appunto, il massimo d due persone per tavolino nei pubblici esercizi. Questo aveva esasperato ancor di più le categorie interessate, tanto che alcuni ristoratori avevano intercettato il sindaco sotto il municipio per porgli direttamente il problema. «Non si possono punire tutti per le inadempienze di qualcuno dicevano meglio fare le sanzioni a chi non rispetta le regole e lasciar lavorare gli altri». «Faremo anche le sanzioni» era stata la risposta del sindaco che, comunque, aveva anche fatto presente la carenza di personale della polizia locale che rendeva i controlli oggettivamente difficili da organizzare. Così, dopo un paio di settimane di monitoraggio e «dissuasione» (gli agenti si sono fatti vedere più volte nei pressi dei locali a rischio senza fare multe) è scattata anche la fase operativa con le quattro sanzioni da 412,50 euro ciascuna, per un totale di 1650 euro, scontabili del 30% con pagamento entro cinque giorni. Probabilmente non è quello che si aspettavano gli esercenti che avrebbero voluto più controlli, ma con meno restrizioni, ma la facilità con la quale, nei più noti locali del centro, si creavano assembramenti era stata fatta notare da parecchi cittadini anche sui social. «Le regole ci sono e vanno rispettate da tutti - commentano il sindaco e l'assessore alla Polizia Locale Genny Cavazzana - soprattutto in questo periodo».

Diego Degan

