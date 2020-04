IL BILANCIO

MESTRE Ci piace pensare che più che la paura della sanzione, a prevalere nel fine settimana pasquale sia stata la condivisione delle regole vero fondamento del vivere comunitario. Poche, pochissime le persone che hanno sgarrato. Numeri fisiologici, così vengono interpretate le eccezioni registrate dalle forze dell'ordine a consuntivo del bilancio dei maxi-controlli messi in campo per arginare il temuto esodo che non c'è stato, compreso quello verso le spiagge. I dati ufficiali saranno diffusi oggi. Solo nel Comune di Venezia ieri erano 50 le pattuglie in servizio tra polizia, guardia di finanza, carabinieri, vigili urbani.

ELICOTTERI IN VOLO

A essere decisivo sul fronte della dissuasione giudizio unanime si è rivelato l'utilizzo dell'elicottero. Sulle direttrici per il mare, i veicoli in transito e fermati erano condotti da medici, infermieri, vigili del fuoco che stavano andando al lavoro o rientrando a casa a fine turno. Gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato a Mestre due negozi etnici gestiti da bengalesi che non hanno rispettato la chiusura festiva, mentre hanno ricevuto molte segnalazioni di presunti barbecue abusivi all'aperto, rivelatisi regolari poiché accesi in giardini privati a uso della sola famiglia residente. Da segnalare anche l'intervento nella notte del Venerdì santo al campo nomadi di via Vallenari per quella che si credeva potesse essere una festa accompagnata da schiamazzi e musica ad altissimo volume.

JESOLO E CAVALLINO

Il piano predisposto dal Comune, con posti di blocco e ponti chiusi, ha funzionato (come testimoniano anche le foto del blogger Claudio Vianello) e in città non c'è stata alcuna invasione. Venti le multe a Jesolo da venerdì a ieri, elevate dagli agenti della Polizia locale nei confronti per lo più di residenti o provenienti da comuni limitrofi: in ogni caso nessun proprietario di seconde case. E ci sono state anche tre persone bloccate e identificate sulla spiaggia con i droni utilizzati dai vigili urbani assieme ai carabinieri: per loro la passeggiata per smaltire il pranzo Pasquale, questa la scusa accampata, si è conclusa con un conto piuttosto salato da pagare. Fra i pizzicati anche quattro automobilisti trovati alla guida senza una ragione urgente. Al vaglio della Polizia locale rimane la posizione di circa 2.000 automobilisti residenti in altri comuni e transitati a Jesolo prima del blocco e il cui passaggio è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza: nelle prossime ore dovranno chiarire il motivo dell'arrivo in città. Pochissimi i passaggi a Cavallino-Treporti, grazie al posto di blocco sul ponte sul Sile. Multati dai carabinieri domenica cinque residenti a passeggio in riva al mare.

A BIBIONE

Litorale deserto anche a Bibione. Gli agenti diretti da Wiliam Cremasco, comandante della Polizia locale del Distretto Veneto est, hanno fatto volare anche il drone per accertare eventuali irregolarità. Posti di controllo in prossimità del grande rondò di Bevazzana, h 24, con pattuglie che si sono alternate con quelle dei carabinieri. Il filtro ai veicoli già a San Michele con le telecamere che hanno registrato i veicoli in transito sulla strada regionale 74 che porta al mare oppure lungo via Marango, nei pressi del ponte sul Tagliamento o al confine con Lugugnana. Presidiata dai militari dell'Arma pure la Statale 14 da Portogruaro a Latisana. Stesso scenario alla Brussa di Caorle: nessuno in spiaggia, con i carabinieri di Villanova che hanno pattugliato anche le stradine di campagna. A venire sanzionato a Bevazzana, un padre che in bicicletta con i figli si era spinto ben oltre i consentiti 200 metri.

SOTTOMARINA

Spiagge deserte, lungomare deserto, diga deserta. Il colpo d'occhio rende l'immagine di una città disciplinata e rispettosa dei divieti. Le trasgressioni si contano sulle dita di una mano. Quattro persone sono state avvistate dall'elicottero delle Fiamme gialle mentre cercavano di fare attività fisica o di prendere un po' d'aria nei pressi del mare: tra di loro, una ragazza che correva sulla spiaggia e due persone che camminavano sulla diga a San Felice. Il reparto aereo ha fatto intervenire la pattuglia di terra che ha fermato e sanzionato gli individui in questione. Andato in fumo per l'arrivo dei carabinieri in via Alga un barbecue improvvisato, mentre era del tutto in regola con i permessi un'imbarcazione controllata dalla guardia costiera.

Monica Andolfatto

(hanno collaborato Giuseppe Babbo,

Marco Corazza

e Diego Degan)

