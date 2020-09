VERDETTO SOSPESO

MESTRE Rimane sub judice il voto nelle sei municipalità del Comune. A tre giorni dalla chiusura delle urne, ieri l'Ufficio elettorale del Comune non aveva ancora potuto ufficializzare l'elezione dei 102 consiglieri eletti nei consigli degli organismi decentrati. Le schede, infatti, erano state portate in Tribunale, dove sarebbero in corso le operazioni di ricalcolo per alcune contestazioni sollevate dai rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni. Casi di omonimia, preferenze che tornano ai diretti interessati e voti contestati - comprese le numerose schede nulle (come quelle segnalate ai seggi dell'istituto Pacinotti di Mestre, ma anche a Marghera dove era in corsa un candidato di origini bengalesi) dove sarebbero finiti voti regolarmente espressi.

SEGGI VACANTI

Per questo motivo non è stato possibile procedere all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nelle municipalità. Per i candidati che in questi mesi si sono spesi per un seggio nei parlamentini ci sarà da attendere ancora. Nella scorsa consiliatura l'esito delle elezioni che avevano promosso Luigi Brugnaro aveva attribuito una maggioranza di 11 a 7 al centrosinistra in tutte le municipalità, e addirittura di 11 consiglieri su 12 a Lido-Pellestrina. A Favaro invece si era imposto con 11 consiglieri su 18 il centrodestra.

Ora i rapporti di forza si sono invertiti. L'unica certezza, al momento, riguarda l'elezione diretta dei sei presidenti: Marco Borghi a Venezia, unico rappresentante della coalizione di centrosinistra, il leghista Raffaele Pasqualetto a Mestre Carpenedo e i rappresentanti fucsia Marco Bellato a Favaro, Emilio Guberti al Lido, Teodoro Marolo a Marghera e Francesco Tagliapietra a Chirignago-Zelarino. Un risultato di rilievo, per la coalizione di centrodestra, particolarmente evidente a Favaro, dove la civica di Renato Boraso (che giocava in casa) ha sfiorato il 10% dei voti.

TASSELLI MANCANTI

La lista fucsia di Brugnaro deve però rinunciare a due delle municipalità più significative: quella di Mestre-Carpenedo, che in base agli accordi pre-elettorali è andata per la prima volta a un esponente della Lega, Raffaele Pasqualetto, e quella insulare di Venezia-Murano-Burano che sarà guidata da direttore dell'Iveser Marco Borghi, al quale sono andati anche i voti della civica di Giovanni Andrea Martini. Un affronto, quest'ultimo, che lo stesso Brugnaro ha rimarcato con fastidio martedì al brindisi con i propri sostenitori. (a.fra.)

