L'OPPOSIZIONE

MESTRE «Ora bisogna lavorare tutti insieme nella consapevolezza che con il suo 54% Brugnaro ha vinto ma non ha certo trionfato». All'indomani della sconfitta elettorale del centrosinistra, le prime indicazioni su come affrontare i prossimi cinque anni di opposizione alla Giunta comunale arrivano dall'assemblea di Verde Progressista, la lista ambientalista guidata dall'ex presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin che a Venezia, con il 5% di preferenze raccolte il 20 e 21 settembre, è risultata la seconda lista della coalizione tra quelle che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Pier Paolo Baretta. Un risultato valutato in modo positivo dai militanti della lista, se non superiore alle iniziali aspettative. «Verde Progressista ha conquistato un seggio in Consiglio comunale con molte candidate e candidati premiati da un numero elevato di preferenze e almeno una dozzina di seggi nelle Municipalità ed ha contribuito alla vittoria nella Municipalità di Venezia».

Preso atto delle sconfitta elettorale e chiuso il capitolo delle elezioni amministrative, la lista ambientalista guarda avanti con l'obiettivo di trovare forme di coordinamento tra tutte le opposizioni, con chi condivida la stessa visione alternativa alla Giunta Brugnaro e di ricucire il rapporto venuto meno con quella parte di territorio, in particolare le periferie della terraferma, che in passato costituivano lo zoccolo duro della sinistra veneziana. «Dobbiamo confrontarci e dialogare con chi ha dimostrato di avere una visione politica diversa dalla nostra e cercheremo di valorizzare sia i nostri legami con il territorio sia il nostro essere i rappresentanti locali di forze importanti nel Parlamento e nel Governo ha spiegato Bettin ma anche nel Parlamento europeo ed in particolare con l'European green party. È un rapporto fondamentale in epoca di Recovery Fund, anzi, di Next Generation Ue, come correttamente si chiama il fondo creato dall'Unione Europea per uscire dalla crisi e rigenerare l'economia e la società». Focus principale emerso nel corso dell'assemblea di Verde Progressista è stata l'esigenza di pensare alla nuova città possibile post Covid e in particolare alla Venezia di nuova generazione, come è stata definita, che «potrebbe nascere con l'arrivo dei fondi europei per sviluppare progetti per una città più green , più sicura e sostenibile».

Paolo Guidone

