Verde, nuova, semplice È Pordenone tra 20 anni

IL VERTICE

PORDENONE Una svolta all'insegna dell'economia circolare e del verde nelle zone a vocazione logistica, produttiva e commerciale da una parte; il rinnovamento e il ringiovanimento del patrimonio edilizio nei quartieri dall'altra. È il disegno della Pordenone che sarà, o almeno che dovrebbe essere secondo il Comune e i più importanti portatori d'interesse, tra cui Uppi, Ance, Confcommercio-Ascom, Confedilizia. E alla base è stato varato un concetto che dovrà funzionare come un binario: le operazioni necessarie a cambiare l'aspetto del capoluogo dovranno essere più semplici. Per cambiare il piano regolatore e dare il semaforo verde a una o più rivoluzioni, quindi, si passerà nella maggior parte dei casi da varianti puntuali, che non necessitano del passaggio in Regione e che portano via solo due-tre mesi. Sembra un passaggio meramente tecnico, invece è il passaporto per rendere le operazioni urbanistiche appetibili.

LA STRATEGIA

Ieri in Comune si sono tenuti gli stati generali della casa, ma in realtà si è iniziato a progettare la città del futuro. Due le direttrici. La prima (spiegata nel dettaglio nell'articolo in basso), riguarda la necessità di riqualificare e rendere più moderno il patrimonio edilizio. Lo si farà grazie a una serie di incentivi che riguarderanno l'abbattimento e la ricostruzione secondo criteri efficienti dei palazzi più vecchi. La seconda linea guida invece riguarda le aree da valorizzare, dove la città potrà esprimere il più alto potenziale. Interporto, zona industriale di Vallenoncello, l'ex Amman, la Mittica, l'ex caserma Monti: tutte opportunità per attirare investimenti e trasformare Pordenone. Come? «Con una svolta verso l'economia circolare e il verde: pensiamo ad impianti per la produzione di biocarburante, oppure alla trasformazione degli spazi vuoti in aziende che si dedicheranno all'economia circolare, quindi al riutilizzo dei materiali e alla riduzione dell'inquinamento e del consumo. Il tutto in modo rapido, snello, senza una procedura burocratica eterna: variare la destinazione d'uso di uno stabile sarà più facile, è questa la promessa del Comune ai portatori d'interesse.

GLI OBIETTIVI

Un'area verde tematica con nuove attrazioni all'ex Amman, un piano già avviato per la Monti, la compenetrazione tra la necessità di fare economia e quella di salvare l'anima verde della città. «La natira dovrà avere una funzione attiva - ha spiegato l'assessore Cristina Amirante -, sia nelle zone produttive, dove punteremo alla nascita di attività autonome dal punto di vista energetico, sia dove oggi ci sono ruderi, come nel caso dei cotonifici. E per il centro e i quartieri l'obiettivo sarà quello di rigenerare, di investire per rendere più moderno l'aspetto della città». Si è parlato anche di inquinamento atmosferico, perché la rigenerazione urbana da attuare tramite il futuro piano regolatore passa anche dalla necessità di abbattere il livello di smog in alcune aree a rischio, come il ring, i corsi principali, via Montereale. Le politiche del risparmio energetico e dell'abbattimento delle emissioni dovranno essere attuate anche grazie a varianti rapide, in grado cioè di attirare gli investitori e non di scoraggiarli. Stesso discorso per l'ex Amman, che potrà diventare centro direzionale o polo abitativo in pochi mesi.

Infine il commercio e gli affitti, su cui però il Comune per ora può fare poco. Servirà in questo caso un approccio ancora più alto, da concordare con la Regione.

Marco Agrusti

