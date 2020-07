L'ASSESSORE

VENEZIA (C.M.) Bloccando le nuove aperture di take away e sale slot abbiamo cercato di correggere le distorsioni che la normativa nazionale sul commercio aveva creato, penalizzando le città d'arte. Un intervento volto a contingentare alcune tipologie di attività e che rappresenta un sia pur piccolo strumento correttivo in attesa che venga finalmente elaborato dal Governo un pacchetto di norme specifiche rivolte alle città d'arte.

Così l'assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini, ha motivato il fatto che dalla partecipazione al bando per rinnovare i contratti di locazione e per assegnare i negozi liberi a giovani tra i 18 e i 30 anni, saranno escluse alcune tipologie di attività, take away, in primis. Già dal 2018 il Comune, d'intesa con la Regione, aveva deliberato il blocco delle aperture di nuove attività di cibo d'asporto per un periodo sperimentale, fino al 31 dicembre 2021.

I PALETTI

Da allora sono pervenute in Comune alcune richieste di apertura di questo genere di attività, anche se non moltissime. Considerando però che nella città antica sono già presenti almeno un centinaio le attività commerciali di questo tipo, riteniamo importante porre dei paletti anche a chi vorrà partecipare al bando per la gestione dei negozi di proprietà del Comune - aggiunge Venturini - Niente take away quindi, un divieto imprescindibile che rientra a pieno nel solco dei provvedimenti che abbiamo già adottati in questi anni per evitare il consumo di alimenti per strada.

Dal bando saranno escluse anche le attività imprenditoriali di commercio di armi, munizioni, fuochi d'artificio, articoli per adulti, articoli monoprezzo e sigarette elettroniche; commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici; sale giochi, sale scommesse; agenzie di affari; attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare; attività di compro oro, argento e preziosi; locali espositivi di imprese edili e categorie merceologiche fortemente presenti sul territorio, quali, appunto i take away, come pizzerie da asporto e kebab.

