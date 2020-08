LE REAZIONI

VENEZIA (m.fus.) «La sua coalizione sta insieme solo per l'antibrugnarismo: andando oltre gli slogan si spaccherebbe». A fare le veci del sindaco Brugnaro, difendendo l'operato della sua amministrazione, è l'assessore Simone Venturini che ribatte a distanza agli attacchi di Baretta. «Quella di oggi è la solita minestra riscaldata. In realtà siamo di fronte a una coalizione tenuta insieme solo dalla volontà di rovesciare l'attuale amministrazione e dal rancore verso il sindaco - dice l'assessore - Le liste si appoggiano a un candidato moderato per cercare un minimo di sintesi politica ma il risultato è un minestrone di persone che fino a ieri si facevano la guerra tra loro: ci sono unionisti e separatisti più ortodossi, seduti uno accanto all'altro, no a tutto e moderati, ci sono persone dalle idee molto diverse uno dall'altro, come Bettin, Trabucco, Monica Sambo, Ugo Bergamo e Bellati. Un insieme confuso che tiene in scacco il candidato: Baretta non può entrare nel dettaglio delle sue vaghe enunciazioni di principio, più ambiente, più sicurezza, per non scatenare reazioni».

E fa l'esempio della posizione del candidato sulle Grandi navi: «Sappiamo tutti da anni che vanno allontanate da San Marco e Brugnaro aveva individuato una soluzione. Se allo stesso modo Baretta, che dimentica di essere stato al governo, prendesse una posizione precisa la sua coalizione si spaccherebbe dopo un minuto». Questa però è una condizione rivendicata con soddisfazione da Baretta, che della coalizione ampia e variegata contro l'uomo solo al comando ne ha fatto uno slogan, ribadito anche ieri all'M9. «Brugnaro non è un uomo solo al comando - replica Venturini - La nostra è una coalizione guidata da un leader efficace che, dai problemi di bilancio del 2015 all'acqua alta e il Covid di quest'anno, ha dimostrato di saper gestire i momenti difficili continuando a garantire i servizi ai cittadini. Una coalizione che ha il suo perno in una civica e che è affiancata da alleati che condividono il riconoscimento al candidato sindaco. I cittadini tra qualche mese si troveranno in una tempesta occupazione ed economica e dovranno scegliere se affidare la barca a questo progetto consolidato o a un gruppo che rischia di spaccarsi alla prima decisione».

E se per Baretta quella che si vuole sfidare è coalizione di destra le cui azioni non sono in mano al sindaco uscente a ribattere è Roberto Panciera, coordinatore della Lista Civica Le Città: «Baretta ha una visione ideologica e precostituita della nostra coalizione. Brugnaro è anzitutto il garante di un grande polo civico formato dalla Lista fucsia e dalla Lista Le Città che hanno siglato un accordo di programma ancora due anni fa. Il grande lavoro del sindaco e la sua credibilità hanno poi reso possibile un ampio accordo anche con tre partiti nazionali che si sono riconosciuti nell'azione amministrativa e nei programmi futuri di Brugnaro. Per converso, il candidato Baretta non è riuscito nel tentativo di riunire il centro sinistra che si presenta con più candidati sindaci che non hanno trovato un accordo per la creazione di un fronte più ampio». «E nella lista di cui sono capolista - conclude -, ci sono anche molti candidati che provengono da esperienze di sinistra o centro-sinistra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA