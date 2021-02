L'INTERVISTA

VENEZIA «Siamo soddisfatti e ottimisti. È nato un governo di spessore, con personalità estremamente competenti. Ci sono tutte le premesse perché il nuovo governo possa aiutare il Paese a svoltare e possa finalmente prendere in mano i dossier che riguardano Venezia, lì fermi in attesa di una soluzione da molto, troppo tempo».

Simone Venturini, il super assessore della Giunta Brugnaro, con delega tra l'altro allo Sviluppo economico e al Turismo, plaude all'esecutivo Draghi che ieri ha giurato al Quirinale nelle mani del Presidente della Repubblica.

Assessore Venturini, a Roma inizia una nuova fase politica.

«L'impressione è molto positiva. Mi pare che si vada verso un cambiamento sostanziale rispetto al precedente governo che era del tutto autoreferenziale per quanto riguarda le risposte che Venezia si aspetta. Ci sono questioni che non sono state affrontate, altre per le quali si sono inventate soluzioni controproducenti, vedasi l'Agenzia per Venezia che ha espropriato la città».

C'è un ministro veneziano, Renato Brunetta. Per il Comune cambia l'interlocutore rispetto ai precedenti sottosegretari, da Andrea Martella a Pierpaolo Baretta?

«Certamente avremo in lui un punto di riferimento così come io credo e mi auguro con tutti gli altri ministri e lo stesso presidente del Consiglio. I referenti veneziani del precedente governo non hanno funzionato, ora possiamo cambiare pagina».

Ben quattro sono i ministri veneti: Brunetta, Franco, D'Inca' e Stefani.

«E' un segnale di importante discontinuità rispetto all'esecutivo Conte che era molto sensibile al Meridione e molto poco al Nordest. Si tratta anche di capire come il tema dell'autonomia possa tornare nel dibattito politico. Cambia il clima e finalmente il bene del Paese può venire prima dei giochetti dei partiti».

Un'altra novità importante è la rinascita del ministero del Turismo, affidato al leghista Garavaglia.

«Ottima notizia. Il turismo è un settore fondamentale per l'economia nazionale, che può trainare altri settori, dall'agroalimentare all'artigianato fino all'edilizia. Dialogheremo col dicastero sulle partite che ci coinvolgono direttamente, tutti sappiamo cosa voglia dire il turismo per Venezia».

«Chiediamo norme speciali per le città d'arte. Ne stiamo parlando con Roma, Firenze, Milano e Napoli e faremo avere un documento congiunto al ministro Franceschini. I Comuni devono poter avere la capacità di incidere su temi come la gestione dei flussi, le locazioni brevi».

Venezia ha tanti fronti aperti...

«Non si può far ripartire il Paese se non riparte Venezia. La città chiede risposte. Il finanziamento della Legge speciale per 150 milioni di euro all'anno, per dieci anni. E che finalmente si decida su porto, croceristica, Mose, Agenzia per Venezia. La città si è vista espropriata con un emendamento agostano inserito nottetempo in un decreto di emergenza. Venezia non può essere commissariata».

Non c'è ancora la soluzione per le grandi navi.

«Dopo non aver dato corso a quant'era stato deciso nel Comitatone del 2017, si sono inventati la soluzione pasticciata degli approdi diffusi. Noi abbiamo una linea chiara e precisa: canale dei petroli, Marghera per le navi più grandi, Marittima per quelle più piccole attraverso il canale Vittorio Emanuele. Chiederemo di attuarla».

Il porto è in difficoltà

«Scelte politiche non fatte o controproducenti gli stanno facendo perdere posizioni. Il precedente ministro dell'Ambiente, Costa, non ha sbloccato il protocollo fanghi. Venezia, inoltre, non può vedere che i finanziamenti del Recovery Plan vanno solo a Trieste e Genova. E poi c'è il problema della conca di navigazione del Mose, che va sistemata con urgenza».

Il Mose funziona ma è incompleto: intanto alle Infrastrutture esce De Micheli ed entra Giovannini.

«L'opera va finita. Ci sono le imprese da pagare. E anche qui il Comune non può essere escluso dalla stanza dei bottoni. Le barriere servono a proteggere Venezia dall'acqua alta, come si può pensare che il sindaco eletto dai cittadini non venga coinvolto in una partita del genere?».

Assessore Venturini, che messaggio si sente di mandare al governo?

«Se c'è un consiglio che potremo dare è di fare squadra con le Città metropolitane. La competizione globale si gioca tra aree metropolitane, queste città devono diventare il traino della ripartenza del Paese. Venezia ha tutte le carte in regola per essere la locomotiva d'Italia. Da troppo attende di essere messa nelle condizioni di poter esprimere appieno le proprie potenzialità».

Alvise Sperandio

