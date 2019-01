Venturini: «Famiglia e scuola, c'è una crisi educativa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPINIONEVENEZIA «Il problema delle baby gang riflette la crisi educativa della famiglia e della scuola. I due pilastri della comunità educante scricchiolano e finché non si interviene su questi, come Comune potremo attivare anche cento nuovi servizi ma non sarà mai sufficiente». L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, commenta così la notizia dell'individuazione di alcuni componenti del gruppo responsabile dei pestaggi tra le calli dei giorni scorsi nonché del 16enne sorpreso a spacciare al ponte dei Tre Archi. «A nome...