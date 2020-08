L'ONDATA DI MALTEMPO

UDINE Bombe d'acqua accompagnate da vento forte (con raffiche che ieri pomeriggio hanno superato i 120 km/h sul Matajur e sul Monte Lussari e sfiorato i 100 a Cividale), alternate a schiarite e a nuove precipitazioni intense. Un fine settimana da incubo, con allagamenti, frane e smottamenti, chiusura (in alcuni casi solo per alcune ore) di strade, anche per co sentire la rimozione di alberi e rami caduti. È il bilancio dell'ennesima ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla regione, con ripercussioni pesanti in Val d'Arzino e nella Destra Tagliamento (quindicimila famiglie senz'acqua), ma anche in provincia di Udine.

ALLAGAMENTI

Nella giornata di ieri la Protezione civile ha segnalato allagamenti a macchia di leopardo, nei comuni di Arta Terme, San Leonardo, Prepotto, Campolongo Tapogliano, Cividale e anche nella periferia del capoluogo. Il vento ha provocato peraltro la caduta di alberi in particolare nelle Valli del Natisone (Stregna, San Pietro al Natisone, Pulfero e Cividale - come detto in quella zona il vento ha soffiato molto forte), ma anche a Tricesimo, Tavagnacco e in montagna a Moggio e Chiusaforte. In alcuni casi la caduta degli alberi ha avuto come effetto il blackout, conseguenza delle caduta di alberi sulle linee elettriche. Nel pomeriggio di ieri in regione risultavano 1.386 utenti disalimentati in regione, la stragrande maggioranza dei quali - ben 1.056 - nell'area udinese. Tra i casi segnalati, quelli di Bertiolo, Manzano e Lignano dove l'altra sera anche l'illuminazione pubblica è andata in cortocircuito, verso le 22.30.

FRANE E VIABILITÀ

Dissesti e smottamenti (dopo quelli già registrati sabato, tra gli altri quelli in comune di Pontebba ed i disagi registrati nella zona di Paularo, ma anche nel tolmezzino) hanno interessato in particolare il comune di Malborghetto Valbruna. Quanto alla viabilità, il caso forse più eclatante è rappresentato dalla Ss 52 Carnica, chiusa al traffico tra Paluzza e Passo Monte Croce nella mattinata di ieri e riaperta - dopo che i tecnici dell'Anas avevano provveduto alla rimozione del materiale franato a causa delle piogge - nel tardo pomeriggio. Ma a scopo precauzionale, per la caduta di alberi, è stata temporaneamente chiusa anche la Sp 119 presso Aquileia (chiusa per la caduta di più alberi che costeggiavano l'arteria) e chiusa è stata anche la provinciale per Pramollo.

FIUMI E INVASI

La maggior preoccupazione l'ha creata finora il Tagliamento (che ha già scaricato sulla foce e sulla spiaggia di Lignano detriti, tronchi e ramaglie raccolti lungo il percorso), che ieri alle 12 ha avuto un primo picco di piena transitato a Latisana con livello di 4,96m (inferiore al livello di guardia di 5,40). Nel pomeriggio si è registrato un secondo picco di piena a Venzone di 3,42m alle 15, che si prevede raggiunga Latisana nelle prime ore di domani con valori massimi prossimi al livello di guardia.

La Protezione civile informa che è aperto (e lo è stato anche ieri) il Servizio di Piena per i tratti arginati di competenza regionale e statale. Gli altri idrometri di riferimento del bacino Cellina-Meduna e del bacino dell'Isonzo e del torrente Cormor sono rimasti sotto i livelli di guardia. Quanto ai guadi, in Comune di Socchieve è chiuso quello sul Lumiei.

VOLONTARIATO

La Protezione civile regionale ieri pomeriggio ha evidenziato come dall'inizio dell'evento abbiano operato complessivamente 650 volontari con più di 200 mezzi per interventi e monitoraggio del territorio. Un centinaio i volontari operativi nei Comuni interessati dal maltempo dalle 12 di ieri. E sempre dalle 12 di ieri il Numero Unico di Emergenza ha registrato 200 chiamate di soccorso dovute al maltempo.

