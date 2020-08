Bombe d'acqua accompagnate da vento forte (con raffiche che ieri pomeriggio hanno superato i 120 km/h sul Matajur e sul Monte Lussari e sfiorato i 100 a Cividale), alternate a schiarite e a nuove precipitazioni intense. Un fine settimana da incubo, con allagamenti, frane e smottamenti, chiusura di strade. È il bilancio dell'ennesima ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla regione, con ripercussioni pesanti in Val d'Arzino e nella Destra Tagliamento (quindicimila famiglie senz'acqua), ma anche in provincia di Udine.

Nella giornata di ieri la Protezione civile ha segnalato allagamenti a macchia di leopardo, nei comuni di Arta Terme, San Leonardo, Prepotto, Campolongo Tapogliano, Cividale e anche nella periferia del capoluogo. Il vento ha provocato peraltro la caduta di alberi in particolare nelle Valli del Natisone, ma anche a Tricesimo, Tavagnacco e in montagna a Moggio e Chiusaforte. In alcuni casi la caduta degli alberi ha avuto come effetto il blackout, conseguenza della caduta di alberi sulle linee elettriche. Dissesti e smottamenti hanno interessato Malborghetto Valbruna. Quanto alla viabilità, il caso forse più eclatante è rappresentato dalla Ss 52 Carnica, chiusa al traffico tra Paluzza e Passo Monte Croce nella mattinata di ieri e riaperta - dopo che i tecnici dell'Anas avevano provveduto alla rimozione del materiale franato a causa delle piogge - nel tardo pomeriggio.

