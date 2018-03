CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ventitré medici di base. Nel territorio dell'Usl 1 Dolomiti ci sono ventitrè posti vacanti. È il conto fatto dall'azienda sanitaria aggiornato a questo mese. E le zone carenti non sono solo quelle della parte alta della provincia, anzi. La Valbelluna sembra soffrire quasi di più dei comuni di montagna.«Non significa che ci siano ventitrè ambulatori scoperti spiega il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno -, significa che ci sarebbe spazio per l'inserimento di altri professionisti. Il problema c'è e in futuro non...