Ventisette anni di degrado e illusioni Era diventato dormitorio di sbandati

IL COMPENDIOVENEZIA Era il 1992 quando, per decisione della Regione, venne chiuso il primo padiglione. Fu l'inizio della fine: per una cittadella della salute che, negli anni d'oro, ospitava anche 1200 malati. Sembra passata un'eternità: oggi l'ospedale è un cumulo di macerie, buchi sulla strada principale, padiglioni vuoti e fatiscenti, alloggio per senzatetto, e si presenta come se fosse stato centrato da un bombardamento. Tutto questo è accaduto da quando, nel 2003, venne chiuso l'ultimo padiglione del monoblocco, Lungodegenza e...