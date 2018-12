Venticinque giovani vigili per garantire la sicurezza di notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Divise d'ordinanza, voglia di mettersi in gioco e quell'emozione che sempre contraddistingue il primo giorno di lavoro. Per venticinque giovani agenti di Polizia locale ieri sera non è stata come le altre: per loro è scattato il primo servizio di pattugliamento serale con il Corpo.Andranno a costituire a regime una squadra (composta da 39 agenti totali) del Servizio di Sicurezza urbana della Polizia locale che lavorerà quasi esclusivamente in orario serale e notturno, avvalendosi anche delle 13 nuove auto di servizio acquistate...