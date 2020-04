MINORI

UDINE Sono «una ventina», secondo l'ultimo aggiornamento, i bambini e ragazzini risultati positivi al covid-19 nel territorio dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Fra loro, anche una bimba di pochi mesi, che però non è stato necessario ricoverare. Il dato delle positività è comunque molto contenuto, se si considerano tutti i tamponi fatti in via precauzionale ai bambini che accedono alle strutture sanitarie o che vengono portati al dipartimento di Prevenzione, come spiega Paola Cogo, direttrice della clinica pediatrica dell'Azienda.

«Secondo i dati in mio possesso - spiega Cogo -, aggiornati ad una decina di giorni fa, in totale i casi di minori positivi al coronavirus erano una ventina, nella fascia 0-18 anni, in tutto il territorio dell'AsuFc. La maggior parte di questi bambini e ragazzini è comunque asintomatica». In molti casi, precisa il medico, si tratta di piccoli «mandati dai pediatri di libera scelta al servizio di Prevenzione dell'Azienda e non in ospedale». Spesso, magari per un sospetto o per precauzione, perché qualcuno in famiglia era risultato positivo al virus. «Chi ha fatto il tampone per sorveglianza non ha avuto accesso alla struttura ospedaliera», precisa. «La popolazione - commenta il medico - è stata brava a seguire le indicazioni. Sono stati limitati gli accessi all'ospedale». Nei casi di bambini positivi che accedono ai reparti, aggiunge, si procede secondo i protocolli o con l'osservazione da 6-12 ore o 24 ore, o con il ricovero, in caso di necessità. Fra i piccoli che sono passati per l'ospedale di Udine, aggiunge, «ci sono stati due bambini con sintomi lievi che sono stati in osservazione. Un bambino di 10 anni è stato portato all'Irccs Materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste, struttura da cui è già stato dimesso, ed è tuttora seguito da noi. Il secondo caso è quello di una bimba di 3-4 mesi, che aveva fatto un accesso in ospedale e che dopo il controllo è risultata positiva, ma non è stata ricoverata: ha fatto solo l'osservazione da noi». Il messaggio che arriva dalla pediatra è volto a rassicurare mamme e papà: «La maggior parte dei bambini positivi o è asintomatica o in pochi casi presenta pochi sintomi».

AL BURLO

Come già riferito, oltre al bimbo di 10 anni della provincia di Udine,dimesso prima di Pasqua, al Burlo sono ancora ricoverate due bambine, entrambe contagiate da coronavirus, provenienti dall'area triestina. «La bambina di tre anni e mezzo - spiegano al Burlo -, positiva al covid-19, è stata trasferita in terapia intensiva, ma solo precauzionalmente. Non è stata intubata. La situazione resta tranquilla, ma per motivi di sicurezza i medici devono capire che non ci siano altre patologie e quindi la tengono monitorata. Ma la sua non è una situazione grave. Un'altra bambina, di 7 anni, invece, è ricoverata ma non in terapia intensiva». Dei piccoli pazienti si è interessato anche il governatore Massimiliano Fedriga, che ha spiegato che la piccola di 3 anni e mezzo è ricovereata in terapia intensiva «in osservazione».

