LA CAMPAGNAPORDENONE E UDINE Mancano circa 130mila persone per raggiungere l'obiettivo fissato dalla Regione. Il vicepresidente Riccardo Riccardi ha parlato di «almeno 900mila cittadini vaccinati» per garantirsi un margine di sicurezza contro il contagio. Ad oggi i residenti che si sono prenotati per la vaccinazione rappresentano il 63 per cento della popolazione totale, cioè circa 765mila persone. Spicca ancora il 31 per cento di non...