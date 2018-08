Venis, la porta di accesso per i nuovi cittadini digitali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZI METROPOLITANIVENEZIA La Città metropolitana è entrata nella compagine societaria di Venis, avendone acquisito il 10 per cento del pacchetto dal Comune e ora si appresta a diventare, come dice il suo amministratore unico, Paolo Bettio, il sistema operativo del territorio. In questo modo, sarà possibile portare servizi informatici di qualità anche nelle zone più remote dell'ex provincia.A spiegare cosa succederà è il direttore generale di Venis, Alessandra Poggiani. «All'interno del bando periferie - spiega - è stato finanziato...