L'INIZIATIVA

VENEZIA Un progetto di promozione territoriale volto ad incentivare un turismo lento e consapevole, capace di cogliere la vera essenza della città lagunare e delle sue isole. Curioso di conoscerne l'anima, alla scoperta di cultura e identità locali. Questo il cuore di Venice travel, neonata iniziativa della Cna del centro storico con il sostegno di Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, la collaborazione del Comune e la partnership di Venezia da Vivere e Ca' Foscari Alumni. Il tutto per raccontare la città attraverso una serie di percorsi i cui protagonisti sono le botteghe e i mestieri antichi. «L'idea è nata per cercare di fornire un pacchetto di risorse concrete che aiutino gli artigiani. Attingendo alle opportunità offerte dall'innovazione», commenta Roberto Paladini, segretario della Cna lagunare, spiegando come sul sito del progetto (www.veniceoriginal.it/travel) siano stati caricati una trentina di filmati esperienziali e video interviste relativi ad altrettante imprese veneziane. On line è possibile accedere anche a sei itinerari a tappe tematiche con tanto di mappe scaricabili nei quali sono state coinvolte un centinaio di realtà locali. Mettendo in campo un'offerta integrata fra artigianato, commercio e tipicità enogastronomiche. Ecco allora che se quello dal titolo I mestieri della gondola accompagnerà il visitatore alla scoperta degli artefici dell'imbarcazione simbolo della città d'acqua, Una domenica a Burano porterà invece a svelare i segreti del merletto e ad assaporare alcuni piatti tipici dell'isola. Visite esperienziali condotte assieme a guide locali, prenotabili a partire da marzo 2021. «Ai cittadini e turisti dice Paladini lanciamo questo messaggio: fate shopping dai nostri artigiani. Anche a Natale». E in tal senso ben s'inserisce l'ulteriore iniziativa firmata Cna, il cui avvio è fissato a febbraio: Venice original, una vendita digitale nella quale saranno inseriti 120 artigiani d'eccellenza «certificati al 100%», al fine di sostenere un settore in difficoltà. Un e-commerce per acquistare da ogni parte del mondo le eccellenze dell'artigianato locale, i cui dati appaiono oggi sconfortanti: «Prevediamo una chiusura per il 5% dei nostri associati. Negli ultimi 8 anni il Comune ha già perso 352 di queste imprese, mentre nel solo centro storico veneziano dalle 1087 unità del 2018, si è passati ora a meno di 1050». Soddisfazione per Venice travel arriva anche dall'assessore alla Promozione territoriale, Paola Mar: «Si tratta del frutto di un lavoro che, basandosi su tradizioni secolari, punta a rilanciare il territorio in chiave contemporanea, servendosi di nuovi strumenti digitali».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

