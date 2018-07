CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA (vmc) «Che l'annunciata delibera del Comune su bar e ristoranti mi trovi perfettamente d'accordo, l'ho detto più volte. Ora non posso che complimentarmi con il sindaco Luigi Brugnaro e la sua Giunta, per la loro capacità di remare controcorrente». Secondo il direttore di Confartigianato Venezia, Gianni De Checchi, «la città non potrà che essere grata all'Amministrazione comunale per una decisione nettamente contraria all'idea di una Venezia alla mercè di un turismo d'accatto e trasformata a più livelli in una casbah. Nella...