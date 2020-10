VENEZIA «Una volta ero stimolato, ora quasi non vedo l'ora di andarmene, dopo 75 anni che la famiglie è in piazza». Setrak Tokatzian, commerciante di piazza San Marco, è disilluso dagli ultimi anni di discesa in cui versa la città: «Sono quattro-cinque anni che si sta andando sempre in peggio, non c'è sicurezza, la gente è aggredita da bengalesi che propongono rose, dardi e grano». Quindi la chiusura delle serrande non stupisce: «È una conseguenza - spiega - siamo invasi di gente che massacra e stupra la città, le persone di qualità non vengono più volentieri, arrivano solo il giorno dell'evento, come una vernice o una festa, ma non si fermano più per cinque giorni, perché è stressante». «Siamo abbandonati a noi stessi - aggiunge - con costi altissimi che solo se si argina la situazione-Covid ci potremo riprendere, io ho perso grandi marchi perché non vogliono più venire in questo ambiente. Serve una ripartenza». La ricetta della ripresa c'è, ma è un misto di variabili di difficile governo: «Sicurezza, decoro, flussi di qualità, via gli abusivi, il vaccino e un po' di pazienza da parte dei proprietari dei fondi. Perché ad esempio vicino a me c'è un negozio sfitto da mesi che mi è anche stato proposto, ma non ci penso nemmeno. In situazioni normali ci sarebbe stata l'asta pur di accaparrarselo». (t.borz.)

