VENEZIA Un parere positivo da parte dell'Associazione Veneziana Albergatori all'emendamento presentato dall'onorevole Nicola Pellicani, ora ritirato, che certamente andava nella direzione di regolamentare un settore che ha bisogno di avere paletti e regole.

«Nessuno vuole limitare il diritto alla proprietà privata e quindi anche quello di affittare il proprio appartamento come locazione breve - è la posizione del direttore di Ava Claudio Scarpa - ma contemporaneamente va preso atto dello stravolgimento dei centri storici di tutte città turistiche a livello internazionale, che soffrono dello stesso male».

«Quasi tutte le grandi città europee, infatti - prosegue Scarpa - hanno provveduto a legiferare in senso restrittivo, non bisogna arrivare al punto di vietare le locazioni, ma è ora di trovarsi tutti, da cittadini, attorno a un tavolo, per fissare dei paletti condivisi».

Scarpa ammette che anche tra i propri associati ci siano persone che mettono a reddito le proprietà con gli affitti turistici, ma sottolinea che va messo un freno che deve essere fissato in modo condiviso.

«Non diamo la colpa dello spopolamento alle locazioni, ma è necessario che ci siano delle norme chiare e condivise, bisogna discutere insieme. Questo discorso dunque vale per tutti coloro che affittano letti. L'obiettivo secondo noi è che devono avere una tassazione equivalente, non ci possono essere delle categorie che vengono agevolate rispetto ad altre, come avviene attualmente. Chiediamo che a Venezia e in altre città vengano messi paletti che consentano di tutelare la residenzialità. Ne va della perdita del tessuto sociale della nostra città».

