VENEZIA Un negozio in ammollo. Questa è la situazione in cui si è trovato Cashmeritaly nei giorni dell'acqua alta pre natalizia. Collocato nei pressi di Rialto, i danni che ha subito sono gravissimi. Aperto dallo scorso agosto, il punto vendita ha subito grosse perdite sia a livello di merce che di struttura. E non è il solo, visto che i suoi titolari hanno un altro punto vendita, avviato nel 2015, nei pressi di San Marco. Entrambi i negozi sono stati invasi dall'acqua alta. Realtà specializzata in maglieria e accessori in cashmere made in Italy uomo e donna, Cashmeritaly conta le perdite di questo novembre e dicembre. Danneggiato dagli allagamenti del 12 novembre, l'acqua alta dei giorni scorsi lo ha colpito ancora. E a fare i conti sono i suoi titolari. «Siamo in ginocchio con tutti e due i negozi - afferma Silvia Gardelin - Da novembre non conosciamo tregua, non abbiamo pace. Abbiamo perso numerosi capi e avuto gravi danni. Lunedì scorso abbiamo tirato su la merce per essere previdenti dopo essere rimasti scottati dal 12 novembre. Io abito qui a Venezia, non ho mai visto un novembre e dicembre del genere. Sono cose che non stanno né in cielo né in terra». Nelle sue parole si sente la paura vissuta. Nessun cliente, pochi passaggi. Scope, stracci e catini sparsi qua e là, una penna che galleggia. Una brutta botta proprio nei giorni del Natale.

