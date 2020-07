VENEZIA Un laboratorio per preservare la specialità di Venezia e per progettare un futuro di una nuova convivenza improntata al bene comune. Il patriarca ha chiuso ieri la festa del Redentore con la Messa nella basilica palladiana, una celebrazione in tono minore, senza la folla di fedeli tipica di ogni anno per la riduzione dei posti in chiesa a un'ottantina. Mai come in questo 2020 lo scioglimento dell'antico voto della Serenissima per la liberazione della pestilenza del 1575, ha assunto un risvolto attuale per l'emergenza Covid-19. Nonostante i progressi della scienza, l'uomo è creatura e rimane fragile. In ogni momento può ammalarsi e venir meno. La pandemia ha spento ogni sogno di grandezza - ha esordito Moraglia - La festa del Santissimo Redentore, in quest'anno così particolare e faticoso, risvegli nelle nostre comunità un vivo senso di Dio a partire proprio dalla percezione del limite e della fragilità umana.

Moraglia ha auspicato che Venezia promuova una cultura che non guardi solo ai manufatti, ma al futuro: può diventare un punto di riflessione sul domani del mondo, mettendo al centro la persona e il bene comune, che è il bene di tutti e di ciascuno. Al termine il patriarca ha pronunciato l'atto di affidamento al Redentore con una preghiera accorata. Quindi è uscito sul sagrato, come già aveva fatto nelle domeniche dei mesi di lockdown, per impartire la benedizione eucaristica alla città e alle terre venete. Un gesto compiuto all'imbrunire dinnanzi a poca gente ferma ai piedi della scalinata dinnanzi al ponte votivo che ha chiuso al passaggio dei devoti a mezzanotte.

Alvise Sperandio

