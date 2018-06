CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Trovo i tornelli un ottimo espediente, non solo come conta persone ma anche per istradare i visitatori verso le loro differenti mete». E' il parere di Sandro Prevedello, commerciante, con negozio sul ponte di Rialto. «Non è turismo valido, fa confusione e porta immondizia - dice - Se vogliamo sorridere qualcuno di importante ci ha detto che è meglio ci siano le immondizie dentro i cestini, altrimenti mettono le bombe. Quando si arriva al limite di tutto, senza veneziani e con la città devastata, le sciocchezze non si contano...