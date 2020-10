IL PIENONE

VENEZIA C'è lo stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio, si incoraggia in tutti i modi la gente a lavorare da casa senza muoversi, ma poi al primo raggio di sole, città come Venezia si riempiono di gente come se non ci fosse un domani.

La giornata di ieri era emblematica: arrivi pesanti fin dalle 9 del mattino. Treni pieni, lunghe code sul ponte della Libertà per trovare un posto auto in uno dei garage della città storica e tanta, tanta gente in giro. In piazza San Marco, a guardare la situazione all'ora di pranzo, sembrava di essere durante la settimana di Pasqua o del Primo Maggio dell'anno scorso o di due anni fa. Questo dal punto di vista dell'affollamento, perché poi solo una parte della gente che si vede alloggia a Venezia, consuma un pasto in un ristorante di Venezia o compra qualcosa in un negozio di Venezia. Sul quanto questa parte sia piccola è oggetto di discussione, poiché si vedono tante persone uscire dagli appartamenti turistici, ma anche dagli alberghi e i pubblici esercizi più gettonati lo sono ancora di più.

TUTTI IN CODA

Si arriva per lo più in automobile e non solo dall'entroterra veneto come era a giugno, quando c'era una gran voglia di muoversi. Le targhe delle macchine in coda erano di varie località italiane, anche lontane, e poi tedesche, francesi, spagnole e persino svizzere. La decisione elvetica (criticata non solo dal governatore Luca Zaia) di sottoporre a test obbligatorio tutti coloro che tornano dal Veneto evidentemente non spaventa, visto che in coda ieri per l'autorimessa Comunale e il garage San Marco di svizzeri ce n'erano. Ma ci sono anche casi di svizzeri che erano appena arrivati a Venezia per una vacanza di una settimana (cosa ormai rara e che rappresenta il sogno di ogni albergatore) che tra ieri e oggi si sono preparati a rientrare in fretta e furia nel loro Paese per evitare la trafila. C'è chi ha avuto il rimborso di un buono da spendere entro sei mesi o un anno e chi farà segnalazione all'assicurazione di viaggio.

Sostenuto il traffico in arrivo. Poco dopo le 10, Avm, la società che gestisce la mobilità a Venezia, dava l'annuncio che i parcheggi di piazzale Roma e del Tronchetto erano esauriti e quindi bisognava attendere che qualcuno uscisse oppure tornare in terraferma e parcheggiare in uno degli scambiatori gratuiti organizzati dal Comune.

MASCHERINE E CONTROLLI

Alle fermate della stazione, tra le 9 e le 11, turisti in coda per prendere i motoscafi che portavano a Murano e Burano, anche ieri prese d'assalto in occasione della bella giornata.

In questa situazione, più o meno tutti con la mascherina sul volto all'aperto, come prescrive l'ultimo decreto. Ovviamente c'è sempre chi cerca di sgarrare e a questo scopo, nelle aree a più alta densità di persone come piazza San Marco e Rialto, c'erano pattuglie della polizia locale intente a controllare anche il rispetto del distanziamento e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Insomma, anche se il Covid-19 è tutt'altro che sparito dalla circolazione, la gente non ha rinunciato a muoversi e questo rappresenta una boccata d'ossigeno per città come Venezia che si aspettano un novembre, dicembre e gennaio molto freddi dal punto di vista di presenze e incassi.

A testimoniare il ritorno dei turisti di massa c'è anche l'incrementata presenza delle bande di borseggiatori, quase tutte provenienti dalla Bosnia, che anche ieri imperversavano sia a bordo degli autobus provenienti da Mestre che in centro a Venezia (Rialto e San Marco con le Mercerie) senza disdegnare passaggi alternativi come campo Santa Margherita, l'Accademia, Santo Stefano e campo Manin. E, ovviamente, il piazzale della stazione, da anni il terreno di caccia prediletto.

Michele Fullin

