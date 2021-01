VENEZIA (tb) «Finalmente il sindaco ha detto che Venezia non può vivere di turismo, è giusto. La crisi ha reso noto che sarebbe un errore proseguire così, bisogna costruire nuova economia legata all'innovazione tecnologica».

Claudio Scarpa, direttore dell'Ava (associazione veneziana albergatori), sposa la visione del sindaco di Luigi Brugnaro sul futuro di Venezia. Scarpa concorda anche nella visione metropolitana: «Siamo una città più vasta, basta con la separazione, il referendum ha detto la sua. Trovo corretto invitare i giovani che escono dalle nostre università a rimanere qui, facendo magari tornare quelli che hanno studiato e che hanno l'abitudine a stare qui. Però la città deve essere accogliente, con strutture, mezzi, residenza, connettività all'altezza delle necessità». Sul difficile rapporto con Roma, il direttore ribadisce l'esigenza di azioni: «Dal Governo è arrivato poco o nulla, le città d'arte hanno preso una botta in pieno, la montagna la sta prendendo ora, ma nel 2020 ha registrato poche perdite. Le spiagge hanno subito diminuzioni del 20-30%, noi siamo a zero da un anno».

Giusto anche osservare il futuro, ma pensare anche all'oggi: «Si deve pensare al presente, devono arrivare soldi veri, se no il rischio è di una città morta, perché anche a Mestre, dove vivono i lavoratori dei nostri alberghi».

