VENEZIA (tb) «Condivido l'ottimismo del sindaco, è quasi un dovere per un amministratore». Esordisce così Gianni De Checchi, segretario della Confartigianato veneziana, nel commentare l'intervista rilasciata ieri a Il Gazzettino dal sindaco Luigi Brugnaro. Il rappresentante degli artigiani pone un distinguo nei confronti della visione metropolitana, facendo notare che la città è in sofferenza: «L'ottimismo a oltranza non deve mai fare a pugni con la realtà: il centro storico è diverso dalla terraferma ed è diverso dai 44 Comuni della città metropolitana. A Venezia le attività sono, come è noto, tutte chiuse per la totale mancanza di turisti, a cui si aggiunge la mancanza di popolazione residente, cosa che non è pari negli altri Comuni». Sul capitolo ristori, De Checchi sposa la tesi del primo cittadino, che chiede fatti: «Condivido l'urgenza e la necessità di attribuire alle città d'arte e a Venezia in particolare dei fondi per le piccole imprese che da un anno non vedono una lira e di cui i ristori per codici Ateco non hanno minimamente tenuto conto». Sul futuro, oltre all'ottimismo, gli artigiani chiedono progetti: «Credo che più che enunciazioni e oltre all'ottimismo serva soprattutto un'idea chiara di città, di dove si vuole andare. Credo che il rischio di non aver imparato niente dalla lezione del virus e di ritrovarci come prima sia dietro l'angolo». La ripartenza, secondo De Checchi, può poggiare sull'appello ai giovani: «Non so se il rilancio è dietro l'angolo, ma spero che per Venezia significhi soprattutto fare cultura, arte e impresa di qualità».

