VENEZIA (tb) «Ce la siamo presa come un pugno nella bocca dello stomaco, è arrivato il momento che da una parte si sia consapevoli delle difficoltà del Paese, ma anche a quello che si sta facendo per ripartire. Siamo in ginocchio, ma ci stiamo rialzando, anche chi non ha perso un centesimo economicamente se ne rende conto». Massimo Zanon, presidente di Confcommercio unione metropolitana di Venezia e presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, sposa l'ottimismo del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Nonostante le difficoltà legate ai ristori, Zanon spiega: «Si tratta di temi antecedenti alla pandemia, che ha reso latenti i bisogni. Venezia necessita attenzione per le sue fragilità, si devono anche affrontare temi legati alla sua difesa». L'opportunità della ripartenza passa anche per i festeggiamenti legati ai 1600 anni: «Dobbiamo mettere insieme le varie valenze di bellezza, cultura, come se fossimo una città di milioni di abitanti. Abbiamo un nome che commercialmente è tra i migliori al mondo». E sul da farsi, Zanon continua: «Concordo, meglio fare qualcosa tutti insieme e non ciascuno qualcosa di piccolo, come Camera di commercio faremo qualcosa, ci sono alcuni progetti abbozzati, in rete, che la prossima settimana definiremo al meglio in un percorso che si snodi sui prossimi dodici-quindici mesi». Turismo sì, ma anche altro: «La Zls è un'opportunità, la manifattura è un'opportunità, Marghera e le piccole zone in giro per provincia lo sono. Ora più che mai è urgente e strategico preparare un turismo oltre a Venezia».

