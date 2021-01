VENEZIA (tb) «Bisogna puntare all'innovazione, in città in generale, ma in particolare Mestre, che deve diventare la parte che si caratterizza per favorire gli investimenti, stimolando gli imprenditori». Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti, vede, come il sindaco di Venezia, una città non isolata: «Venezia non è solo centro storico. Dopo, che siano città diverse, una che vive di turismo con 50mila abitanti, e l'altra, Mestre e terraferma, con 200mila persone che vivono di un'economia legata a Porto Marghera, al commercio, a tutta una serie di attività tipiche di una città unica economia, è corretto». La chiave è quindi nell'innovazione: «A Mestre si devono assumere giovani, essenziali. Però affinché questi diventino protagonisti, che opportunità offriamo loro? ». Nell'analisi Franceschi collega la visione delle competenze al luogo: «Per puntare su green economy serve modificare il tessuto sociale della città, che a sua volta nell'ospitare determinate figure, viene spinta a trasformarsi nella qualità dei servizi e in generale. Questa è innovazione». Con un problema, legato alla vastità del territorio: «È un'operazione che difficilmente si può estendere a un territorio metropolitano. Il beneficio parte da un luogo che fa da volano».

