Venezia, tassa d'accesso si parte da luglio 2020

TURISMOVENEZIA Chissà se questa volta la data sarà quella buona, perché di rinvii ce ne sono stati tanti, dal primo marzo di quest'anno in poi. La Giunta Brugnaro ha deciso ieri di rinviare al primo luglio 2020 l'entrata in vigore del Contributo d'accesso per i turisti che non alloggino su una struttura situata all'interno del Comune o in strutture convenzionate del Veneto che arrivino con mezzi pubblici. Con la delibera di ieri, che sarà sottoposta entro il mese al Consiglio comunale, si modifica il Regolamento che lo disciplina...