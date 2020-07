VENEZIA (t.borz.) È stato un Redentore diverso, ma che comunque ha portato un po' d'ossigeno nelle casse degli esercenti commerciali. Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe (Associazione pubblici esercizi veneziani), infonde ottimismo, ma non può prescindere da analizzare lo stato di fatto: «In tempo di Covid è stato ovviamente differente e pur senza i fuochi c'è stata una discreta frequentazione. Semmai è stata diffusa, a macchia di leopardo, piuttosto che concentrata in alcune aree». Impossibile effettuare un parallelismo con quanto accaduto negli anni passati: «Non è possibile paragonare quest'anno agli altri, ma di questi tempi è già molto».

Per questo, al fine di aiutare gli esercenti, Pancin spiega che la strada degli eventi potrebbe essere quella giusta: «Forse sarà opportuno effettuare alcune riflessioni perché è necessario capire come incentivare un nuovo tipo di lavoro in attesa del ritorno alla normalità. Servirebbero iniziative diffuse perché noi non vogliamo cambiare mestiere», dice in risposta alla viceministro Castelli, che ha detto che gli esercenti in crisi dovrebbero pensare a fare anche altro.

La programmazione futura passa anche però per una parola chiave, cioè prudenza: «Non potremo dimenticare il coronavirus, dovremo convivere con la prudenza per un po', fino a quando non arriverà un vaccino o la parola fine su questo periodo. Per questo penso a iniziative che possano sospingere l'attività delle aziende sostenendo il lavoro e aiutandole ad uscire dal tunnel». I problemi, rileva Pancin, sono nei giorni feriali: «La settimana non è fatta di solo sabato e domenica, ci sono anche gli altri giorni, durante i quali è più difficile lavorare. E i costi di queste aziende sono davvero alti. Allo stato attuale lavoriamo al 30%, quindi è necessario che si sviluppino ammortizzatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA