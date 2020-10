VENEZIA (t.borz.) «È ovvio che se veniamo presi dalla lamentite, la situazione è difficilissima. Però bisogna trovare le vie d'uscita». Alberto Nardi ha un approccio propositivo al problema delle continue chiusure in piazza San Marco. Da esercente che da sempre si spende per la città (è ex presidente dell'associazione piazza San Marco) ricerca nella comunicazione una delle soluzioni: «All'estero c'è l'idea di una Venezia opulenta, ricca di cultura, poi però quando il turista arriva(va) qui, trova(va) negozi di paccottiglia contrapposti all'idea della città». Per rendere coerente l'immaginario con la realtà, Nardi immagina alcuni distretti dello shopping veneziano: «Venezia fa la metà dei tax free di Firenze, non è percepita come città dove fare acquisti. Se ad esempio la piazza offrisse prodotti di alta gamma, non si creerebbe confusione con un'offerta discrepante». Sulla gestione del turismo, la necessità è spingere sulla cultura: «Se si offrisse una scusa, come un grande evento culturale, per venire anche durante l'inverno, allora le persone tornerebbero». Sulle saracinesche chiuse, affonda: «Se si fosse fatta squadra, contattando magari un grande avvocato, forse ci si sarebbe potuti proporre ai proprietari dei fondi per trovare un accordo, in modo da sorpassare il momento. Il covid è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso».

