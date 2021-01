VENEZIA (t.b.) «Venezia non vive con 45 miliardi di Pil, ma con i 2 del turismo, perché bisogna pensare in grande, quando il piccolo è sufficiente?». Il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese commenta con una provocazione-battuta la visione della futura città del sindaco Luigi Brugnaro, evidenziando l'importanza di un indotto di tutto il territorio. «Playstation ha fatto la pubblicità a Venezia, hanno scelto, abbinando cultura e tecnologia, una pubblicità cosmopolita, diretta ai giovani, per un brand internazionale», prosegue Marinese. Da parte degli industriali la ricetta è chiara: «Ordine e non confusione, non è solo turismo, ma la sopravvivenza della città, evitare lo spopolamento, rafforzare l'idea metropolitana, trovare sinergia tra commercio e industria. Non c'è solo il dramma degli hotel a Venezia, ma anche chi si trova a Portogruaro, San Donà. Ci sono duemila ristoratori che rischiano di finire in mano alla criminalità». L'occasione proviene anche dai 1600 anni della città: «Ci sono tante cose da fare, diamo un contributo al rappresentarci al meglio. Rendiamo i 1600 anni un insieme di storia e valori. Mostriamo la voglia di giocarcela e progettare il nostro futuro, che siano elemento di vendita straordinario, mettendo a fattor comune sinergie, attività, promozioni, incontri, dibattiti e comunicazione, per far sì che ci sia la voglia di venire qui». L'esempio è nell'innovazione green che si sta sviluppando anche a Marghera.

